«Sembra che lì lo stiano lentamente uccidendo»: lo scrivono circa trenta attivisti per la difesa dei diritti umani in un appello in cui chiedono che all’oppositore russo in carcere Alexei Navalny siano fornite adeguate cure mediche per i forti dolori alla schiena e alle gambe che accusa da tempo e che si metta fine alla «sistematica interruzione del sonno» denunciata dal dissidente. Lo riporta la testata online Meduza. «La mancanza di un’adeguata assistenza medica e la privazione di fatto del sonno sono certamente torture e un trattamento crudele e disumano che ovviamente contraddicono le norme del diritto internazionale e gli obblighi assunti dal nostro Paese», proseguono gli attivisti, chiedendo alla responsabile dei diritti umani Tatiana Moskalkova di visitare Navalny nella colonia penale IK-2 di Pokrov e fare tutto il necessario «affinché sia fornita una seria assistenza medica e sia interrotta questa sistematica interruzione del sonno». Navalny ha annunciato uno sciopero della fame e ha promesso che continuerà a digiunare finché non gli saranno fornite adeguate cure mediche. Il trascinatore delle proteste anti-Putin ha anche accusato le autorità di «torture tramite privazione del sonno»: racconta infatti di essere ufficialmente considerato a rischio di fuga e che per questo nella notte le guardie lo svegliano ogni ora, otto volte a notte, per controllare che sia in effetti al suo posto.