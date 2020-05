La creatività e l'innovazione tecnologica sono l'espressione dell'intuizione e dell'intelligenza dell'uomo e unite sono ciò che sviluppa, negli anni, il progresso della società. Eppure in questi tempi di pandemia - per un motivo o per l'altro - può capitare che le creazioni di qualcuno, pensate e brevettate per arginare il virus in specifici settori, possano essere mal capite rispetto agli intenti originari da qualcun altro. Interpretazioni che possono creare reazioni contrariate, stizzite, se non addirittura di allarmismo sociale, tramite il potente megafono dei media e dei social. È quanto è accaduto ai dirigenti dell'Istituto Cantoni di Castellanza (Varese) - una scuola privata cattolica con 134 bambini - la cui direttrice, Tiziana Rimoldi, in attesa che il Ministero dell'istruzione italiano...