Sentenza storica in Giappone, «il divieto dei matrimoni gay è anticostituzionale»

Il mancato riconoscimento di un’unione legale tra due persone dello stesso sesso va contro i diritti garantiti dalla Costituzione giapponese. Lo ha stabilito in una sentenza senza precedenti la Corte distrettuale di Sapporo.

Il Giappone è l’unico Paese tra quelli del G7 a non riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nel verdetto odierno, tuttavia, il giudice non ha accordato il risarcimento dei danni richiesto per ogni querelante, pari a un milione di yen (7.700 euro), citando «le difficoltà delle autorità a legiferare una materia ancora complessa».