Con la gentile collaborazione di Dina Aletras

In molti oggi ne parlano come di una futura Premio Nobel, ma la strada di Katalin Karikó non è stata lineare come si potrebbe immaginare. Se oggi comunque abbiamo un vaccino contro il coronavirus, ebbene lo dobbiamo in gran parte a una sua ossessione, alla sua ostinazione.

«Sono così felice che ho quasi paura di morire». Eppure erano state proprio queste le parole da lei pronunciate, a caldo, di fronte alle prime recenti chiamate ricevute dai media. Ricercatrice ricercatissima, all’improvviso. Dicevamo della sua voglia di vivere. Una voglia che emerge anche nel suo modo di comunicare. L’abbiamo incontrata via Skype per una lunga chiacchierata. Ci ha risposto nel suo stile, allegramente spettinato, un fiume in piena di parole che cozza con la sua natura...