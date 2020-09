Se non si troverà un accordo sulla Brexit per la Gran Bretagna ci saranno conseguenze «significative». Lo ha detto il governo di Berlino.

«La mia valutazione è che una situazione senza regole avrebbe conseguenze significative per l’economia britannica», ha detto il ministro dopo un incontro con i suoi omologhi europei a Berlino. Al contrario, ha sottolineato Scholz, «l’Europa sarebbe in grado di gestire un mancato accordo e le conseguenze non sarebbero particolarmente gravi grazie ai piani che abbiamo preparato».