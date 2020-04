«Se non interveniamo subito, mettendo in campo aiuti vitali per i più vulnerabili le ricadute del Covid-19 peseranno per decenni», ha aggiunto. «In molti Paesi in via di sviluppo - ha sottolineato la rappresentante Onu - la promessa di un pasto sicuro per i propri figli è sufficiente a convincere i genitori a mandare i bambini a scuola», sottraendoli così a faticosi lavori domestici, come percorrere chilometri per raccogliere l’acqua potabile per i bisogni familiari o salvaguardare le bambine dai matrimoni precoci. Insieme ai pasti scolastici, infatti, i bambini dei Paesi poveri beneficiano a scuola di servizi sanitari come le vaccinazioni.