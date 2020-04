Il settore universitario in Australia è esposto a perdite cumulative fino a 19 miliardi di dollari australiani (11,2 miliardi di euro) nei prossimi tre anni, mentre gli studenti stranieri, in massima parte cinesi e di paesi del sudest asiatico, restano bloccati dalla pandemia di Covid-19. Lo indica uno studio della Victoria University di Melbourne, che stima la perdita totale per l’economia nazionale dovuta alla mancata spesa degli studenti, fra 30 e 60 miliardi di dollari australiani (fra 18,3 e 36,5 miliardi di franchi).

Lo studio è stato curato dall’esperto di sistemi di istruzione internazionale Peter Hurley, secondo il quale «gli studenti universitari internazionali sono come un canale, quindi se si perde un apporto di sei mesi, vengono meno entrate che si diffonderebbero nel sistema per i due o tre anni successivi».

Gli operatori di servizi di istruzione internazionale hanno a loro volta espresso allarme per il danno di lungo termine alla reputazione dell’Australia, dopo che il primo ministro Scott Morrison ha dichiarato che «è tempo di tornare a casa» per gli studenti e i lavoratori stranieri che non sono più in grado di sostenersi economicamente. «Questo approccio è in netto contrasto con quello dei governi britannico, neozelandese a canadese, che estendono agli studenti internazionali lo stesso supporto che offrono ai propri cittadini», ha dichiarato la consulente di istruzione internazionale Claire Field.