L’annuncio risale a lunedì. Nel frattempo, la notizia ha fatto il giro del mondo. Sì, Seoul sarà la prima città al mondo – perlomeno a livello di metropoli – a entrare nel metaverso. Ovvero, nel nuovo mondo immaginato da Mark Zuckerberg e Facebook. Certo, il nome provvisorio – Metaverse Seoul – non è esattamente fra i più fantasiosi. Ma rende bene l’idea. E l’obiettivo che intende perseguire il governo cittadino: creare un ecosistema virtuale per tutte le aree dell’amministrazione comunale. Economia, cultura, turismo, educazione. Il passaggio al metaverso avverrà in tre fasi a cominciare dall’anno prossimo.