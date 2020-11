La Guardia di finanza di Treviso (Veneto) ha sequestrato 374.000 mascherine di tipo FFP2/KN95 e chirurgico, con falso marchio Ce, provenienti dalla Cina e non in regola con la normativa in materia di sicurezza. La merce è stata trovata in un magazzino di Villorba (provincia di Treviso). Le mascherine erano state realizzate in Cina e importate in Olanda e poi vendute a una società svizzera.