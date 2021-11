In una comunicazione pubblicata attraverso il suo portale, la rappresentanza diplomatica statunitense a Port au Prince ha sottolineato che «il Dipartimento di Stato esorta i cittadini statunitensi a fare piani per lasciare Haiti ora tramite i collegamenti commerciali» esistenti.

«La diffusa carenza di carburante - spiega il comunicato - può limitare i servizi essenziali in caso di emergenza, compreso l’accesso a banche, trasferimenti di denaro, cure mediche urgenti, Internet e telecomunicazioni e opzioni di trasporto pubblico e privato».

È improbabile, si dice infine, che «l’ambasciata degli Stati Uniti sia in grado di assistere i cittadini statunitensi ad Haiti che decidessero di andarsene quando le opzioni commerciali non fossero più disponibili».

Nello stesso senso, l’ambasciata del Canada ha inviato una mail ai canadesi residenti nell’isola in cui ha sottolineato che «la situazione si sta deteriorando e sta cambiando rapidamente. Se siete ad Haiti e la vostra presenza non è essenziale, considerate di andarvene, se potete farlo in sicurezza».