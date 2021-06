Secondo i pubblici ministeri (pm), la società del gruppo Dhl per avere a disposizione «meri serbatoi di manodopera», ossia lavoratori da gestire di fatto per le consegne, si interfacciava con il Consorzio Industria dei Servizi, a cui facevano capo diverse società di intermediazione. Con un meccanismo di false fatturazioni, emesse dalle ‘finte’ coop a vantaggio di Dhl, quest’ultima avrebbe abbattuto i propri costi. Allo stesso tempo, le altre società non versavano l’Iva dovuta e nemmeno i contributi per i facchini impiegati.