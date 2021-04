La polizia di Hong Kong ha sequestro venerdì scorso un carico record di 700 chili di cocaina, per un valore stimato in circa 112 milioni di franchi, che i narcotrafficanti potrebbero avere introdotto nella città a bordo di motoscafi: si tratta del più grande sequestro di droga effettuato sul territorio in quasi dieci anni. Due giovani, di 19 e 25 anni di età, sono stati arrestati.