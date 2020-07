Secondo la ricostruzione del pm Poniz, quella di Sy «è stata un’azione posta in essere da un soggetto solitario al di fuori da organizzazioni» criminali , «un insospettabile con una vita lineare e serena» ed è stata dettata «da una ragione politica che rimane sullo sfondo». Si è trattato in sostanza di un gesto dimostrativo contro «una politica migratoria» del Governo «vissuta da lui come una ingiustizia» per ottenere «un intervento immediato» e una «generica riscrittura dei rapporti tra Italia e Africa».

Interrogato in aula l’uomo aveva detto che il suo scopo era «venire in uno dei tribunali più grandi al mondo» per «raccontare l’orrore che sta accadendo davanti ai nostri occhi», ovvero la situazione dei migranti morti nel Mediterraneo». Per il pm, come ha ribadito in aula, la sua destinazione era l’aeroporto di Linate «come se fosse un luogo simbolico» dove compiere il suo gesto che in quel modo avrebbe avuto più risalto.