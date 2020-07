Condannandolo per tentata strage e sequestro di persona, entrambi con finalità di terrorismo, incendio doloso, lesioni e resistenza, la Corte ha disposto nei confronti dell’imputato anche il versamento di provvisionali in solido con la società di trasporti pubblici Autoguidovie e il ministero dell’istruzione per quasi 2 milioni di euro. In particolare, è stato disposto il pagamento di 25’000 euro per ognuno degli allievi di una scuola media di Crema presenti sull’autobus - fatta eccezione per uno di loro che non ha fatto richiesta - e di 3’000 euro per i rispettivi genitori.