«Che mi dicano quale capitolo e quale articolo dell’accordo di Bruxelles è stato violato da Belgrado», ha detto Vucic rispondendo ai giornalisti nella conferenza stampa di fine anno. «È evidente che non abbiamo violato nessun articolo di quell’accordo», ha aggiunto, sottolineando come sia assurdo accusare qualcuno che distribuisce medicinali. In realtà, ha osservato il presidente, è Pristina che continua a venir meno alle intese raggiunte non attuando nessuno dei punti del quell’accordo, a cominciare dalla creazione della Comunità delle municipalità serbe in Kosovo.