Serbia e Kosovo, con la mediazione degli Usa, hanno firmato alla Casa Bianca, un accordo sulla normalizzazione dei loro rapporti economici, che il presidente statunitense Donald Trump non ha esitato a definire di portata «storica», in grado di dare un contributo concreto alla soluzione della lunga e dura disputa tra Belgrado e Pristina.

Al termine di due giorni di colloqui, organizzati dal consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Usa Robert O’Brien e dall’inviato speciale americano per il Kosovo Richard Grenell, il documento è stato firmato nello Studio ovale dal presidente serbo Aleksandar Vucic e dal premier kosovaro Avdullah Hoti.

Trump si è congratulato con le due delegazioni, sottolineando il coraggio di Vucic e Hoti nella finalizzazione di una intesa che a suo avviso farà progredire i Balcani, rendendo il mondo più sicuro. «Siamo fieri di questi due leader coraggiosi. Mi rallegro della futura collaborazione e posso dire che in un prossimo futuro visiterò Serbia e Kosovo», ha detto Trump.

«È stato fatto un enorme passo in avanti, al quale nessuno credeva», ha aggiunto il capo della Casa Bianca, sottolineando come la sua amministrazione abbia proposto un approccio diverso per la soluzione dei problemi tra Belgrado e Pristina, un approccio basato sulle tematiche economiche piuttosto che su quelle politiche.

Trump ha annunciato al tempo stesso che la Serbia ha deciso di spostare a Gerusalemme la sua ambasciata in Israele, e che il Kosovo e Israele hanno deciso di normalizzare i rapporti e di allacciare piene relazioni diplomatiche. Per Vucic, anche dopo questo accordo restano molte differenze, anche se, ha sottolineato, è stato fatto un grande passo in avanti.

Il presidente serbo ha tenuto al tempo stesso a rilevare che, dal momento che la Serbia non riconosce il Kosovo come uno stato sovrano e indipendente, l’accordo odierno non è stato firmato «a tre», ma ognuna delle delegazioni, la serba e la kosovara, ha firmato bilateralmente con il presidente americano il documento sulla collaborazione economica con l’altra parte.

Fino alla vigilia Vucic si era fermamente opposto a uno dei punti dell’accordo, che parlava di «reciproco riconoscimento» fra Serbia e Kosovo, punto che è stato poi stralciato. Il dialogo fra Belgrado e Pristina va avanti dal 2011 ufficialmente sotto l’egida e la mediazione dell’Unione europea, e un nuova sessione negoziale in tale formato - con Vucic, Hoti e i responsabili Ue - è in programma il 7 settembre a Bruxelles.

Un accordo concluso fra le parti nel 2013 con la mediazione europea, e anche allora definito «storico», ha trovato in realtà scarsa attuazione, in particolare da parte di Pristina. E a causa di rinnovati contrasti e accuse reciproche, il negoziato guidato dalla Ue è rimasto interrotto per venti mesi, per riprendere a metà dello scorso luglio sotto l’impulso della cancelliera tedesca Angela Merkel e del presidente francese Emmanuel Macron.

In tale secca negoziale si sono inseriti gli Stati Uniti che, davanti al muro contro muro fra Belgrado e Pristina sulla delicata tematica politica, hanno mostrato un crescente interesse alla questione del Kosovo puntando tutto sull’economia. Se migliora la situazione economica e sociale, se i giovani trovano lavoro e rinunciano a emigrare, se si facilitano gli scambi tutto diventa più facile e ciò contribuisce ad allentare le tensioni e i contrasti politici: è questa la strategia dell’amministrazione americana della quale - su istruzioni di Trump - si sono fatti interpreti Roberto O’Brien e Richard Grenell, il cui lavoro ha portato all’intesa odierna alla Casa Bianca.

A Bruxelles i rappresentanti Ue, a denti stretti, affermano che ogni iniziativa che contribuisca ad allentare le tensioni e ad avvicinare le parti a un accordo finale è benvenuta. Ma non sono pochi gli osservatori a parlare di Unione europea scavalcata e sgambettata dagli Usa decisionisti di Donald Trump che, dal canto suo, con l’accordo storico sul Kosovo mette a segno indubbiamente nella sua campagna elettorale un altro punto in politica internazionale, dopo la recente intesa fra Israele e Emirati Arabi Uniti.

