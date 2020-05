A Belgrado i leader dell’opposizione, sfidando il coprifuoco per la pandemia, hanno manifestato in serata davanti al parlamento per ribadire la loro protesta contro il governo e la politica ritenuta ‘autoritaria’ del presidente Aleksandar Vucic.

La polizia è intervenuta per far notare loro il divieto di raduno e le misure preventive di sicurezza contro il contagio da coronavirus, a cominciare dalla distanza interpersonale. Ma non ci sono stati incidenti. I manifestanti - tra gli altri Dragan Djilas, Boris Tadic, Bosko Obradovic, Vuk Jeremic, Sergej Trifunovic, Zoran Lutovac - hanno duramente criticato le misure a loro avviso fortemente restrittive adottate contro la pandemia, che violano i diritti costituzionali delle persone, e che non avrebbero ottenuto i risultati sperati. E hanno denunciato la ‘tirannia’ e il ‘colpo di Stato’ da parte del presidente Vucic, che avrebbe scelto esperti e specialisti a lui vicini per l’unità di crisi anti-Covid 19.