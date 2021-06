Blinken-Di Maio: «L’ISIS sconfitto ma non sradicato»

coalizione anti-daesh

Incontratisi alla conferenza in corso a Roma, il ministro italiano e il segretario di Stato americano hanno osservato come lo Stato Islamico sia scomparso dai media e dal terreno, perlomeno in Siria e Iraq, pur mantenendo ancora sacche di resistenza dove l’applicazione estremistica e ideologica della sharia torna a rialzare la testa