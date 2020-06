Un filmato diffuso sui social media sta imbarazzando l’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu). Nel video di circa 18 secondi si vede infatti una donna con un vestito rosso a cavalcioni di un uomo, mentre si struscia addosso a lui sul sedile posteriore di un veicolo con l’emblema dell’Onu. Il filmato è stato girato su una strada principale di Tel Aviv, in Israele, ed è stato diffuso venerdì. L’uomo e la donna ripresi stanno apparentemente avendo rapporti sessuali, mentre una terza persona sembra dormire sul sedile anteriore del passeggero. Il conducente, non visibile nelle immagini, dopo una pausa, inizia a guidare in mezzo al traffico. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta - riferisce la BBC Online - e al momento sembra che i due siano membri del personale delle forze di pace Untso, organizzazione attiva in Israele dal 1948. Il portavoce del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, Stéphane Dujarric, citato dalla stessa BBC Online, ha definito il comportamento «ripugnante», aggiungendo che «quanto accaduto va contro ogni nostro principio e sforzo di eliminare le cattive condotte dello staff». Dujarric ha fatto sapere che l’Onu è «scioccata e molto disturbata per quelle immagini» e si aspetta che l’indagine finisca in breve tempo per prendere le dovute misure. Il portavoce ha precisato che l’inchiesta in corso dovrà appurare anche se il presunto atto sessuale era consensuale o se coinvolgeva un pagamento. Come è noto, l’Onu segue rigide direttive contro la cattiva condotta sessuale del proprio personale.