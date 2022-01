Settanta miliardi di dollari: è il costo di una rivoluzione

Quanto costa rivoluzionare il mercato dei videogiochi? A spanne, 70 miliardi di dollari in contanti. 68,7 per l’esattezza. È il prezzo pagato da Microsoft per acquistare Activision Blizzard, un gigante del settore del gaming conosciuto in particolare per l’epopea ultra-redditizia di Call of Duty ma anche per titoli storici come Guitar Hero, il bellissimo Tony Hawk, Crash Bandicoot, Warcraft e – per la categoria mobile – Candy Crush.

L’azienda di Redmond insomma è andata a prendersi una fetta importantissima di uno dei rami economici più dinamici al mondo, quello dei videogame appunto. Del resto, poche altre acquisizioni «cash» arrivano a competere con quella messa a segno da Microsoft con Activision: l’ultima di questa portata risale al 2019, quando il colosso energetico Saudi Aramco prese...