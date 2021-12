I tornado che hanno messo in ginocchio il Kentucky hanno provocato 14 morti nel giro di pochi isolati nella cittadina di Bowling Green, e due famiglie che abitano nella stessa via, Moss Creek Avenue, hanno perso 7 bambini, di cui due neonati.

Venerdì scorso hanno messo a letto i loro figli come di consueto, ma al mattino tutto ciò che rimaneva erano i resti di vite spezzate, un biberon in mezzo alle macerie, vestiti appesi a rami spezzati degli alberi, un camion-giocattolo rosso, una bici blu distrutta.

«Penso solo a tutti quei bambini», ha raccontato Melinda Allen-Ray. Quando gli allarmi per i tornado hanno iniziato a suonare, la donna ha portato i suoi nipoti in bagno, mentre il vento spazzava via la sua casa, e dopo pochi minuti di distruzione è riuscita ad uscire e ha sentito le urla dei vicini. «Mi ha traumatizzato. Ci penso ogni notte quando vado a dormire, quando riesco a dormire», ha ricordato, sottolineando che anche in sogno sente ancora quelle grida.