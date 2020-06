Annunciando la loro immediata carcerazione in una guarnigione dell’esercito, il procuratore generale Francisco Barbosa ha precisato che i sette sono stati accusati di «abuso carnale aggravato su una minore di 14 anni». Barbosa ha voluto sottolineare che si tratta di «una notizia orrenda, che mi ripugna come procuratore generale, come colombiano, come padre di famiglia e come uomo». Ieri il presidente della Repubblica, Iván Duque, aveva assicurato che in questa vicenda «saremo implacabili nelle indagini, come lo saremo nelle pene».