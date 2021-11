Settimana bianca in Austria? Attenti alle «regole COVID»

Va inoltre ricordato che in Austria per poter accedere agli impianti di risalita è necessario essere vaccinati o guariti dal coronavirus. Un test negativo - PCR o rapido - non è sufficiente. In Svizzera, se non ci saranno cambiamenti dell’ultimo minuto, varranno le stesse regole in vigore nei trasporti pubblici: mascherina obbligatoria ma nessun certificato COVID richiesto e nessuna limitazione delle capacità delle cabine.

Domani in Austria entrerà in vigore un lockdown per i non vaccinati. In concreto, le persone interessate non potranno uscire di casa se non per fare compere, praticare sport o andare dal medico. Verranno effettuati controlli casuali. Sono previste multe fino a 1.450 euro per chi sgarra. È quanto è stato deciso nella riunione di oggi in videconferenza tra il cancelliere Alexander Schallenberg e i governatori delle regioni. Esclusi gli studenti. Il capo del governo di Vienna ha poi fatti sapere che, se lo riterranno necessario, le regioni potranno introdurre misure più severe.