Coveney ha bollato come «ridicole» le accuse rivolte a Bruxelles per lo stallo dal governo britannico, avendo questo a suo tempo rifiutato una proroga della transizione. Ma in ogni caso ha evocato «un compromesso», auspicando che Il Regno e l’UE «lavorino insieme» per trovare una via d’uscita finale «invece di concentrarsi su un gioco allo scaricabarile».