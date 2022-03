Settimo giorno di guerra, le reazioni del mondo

La guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia avranno sicuramente un impatto sulla crescita dell’UE ma «non faranno deragliare la ripresa». Questa la previsione formulata oggi dal commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni. Alla luce della situazione e delle crescenti incertezze, Bruxelles ritiene che però sia opportuno non applicare la regola draconiana sul ritmo di riduzione del debito (un ventesimo all’anno) né nel 2022 né nel 2023. Dalla Commissione europea sono anche arrivate oggi indicazioni sulla messa a punto di contromisure, nell’ambito di piani di emergenza, per fare fronte alle conseguenze della crisi ucraina sul fronte dell’energia e su quello dell’agricoltura. Allo studio, tra le varie ipotesi, il ricorso a una maggiore flessibilità per la concessione di aiuti di Stato e la costituzione di un fondo per compensare il caro energia che sta colpendo imprese e consumatori. Sul fronte diplomatico-militare non ha poi trovato riscontro in sede NATO l’ipotesi formulata da Kiev riguardo l’istituzione di una no-fly zone sui cieli dell’Ucraina. Fonti dell’Alleanza Atlantica non hanno voluto commentare l’idea ma l’hanno sostanzialmente smentita sottolineando che a fare fede su questo tema sono le parole pronunciate solo ieri dal segretario generale Jens Stoltenberg: «La Nato non manderà i suoi aerei nello spazio aereo dell’Ucraina».

Qui Washington

Il mondo si conta oggi all’ONU, dopo che Joe Biden ha promesso di far pagare un caro prezzo al «dittatore» Vladimir Putin annunciando anche nuove sanzioni contro gli oligarchi russi nel suo discorso sullo stato dell’Unione. Il presidente americano ha poi dato il via libera all’invio di ulteriori 3.000 soldati USA per rafforzare il fianco est della Nato.

Intanto al termine di una maratona di due giorni di riunione di emergenza, l’assemblea generale delle Nazioni Unite vota una risoluzione contro la Russia per la sua invasione dell’Ucraina e chiede a Mosca un ritiro «immediato» delle sue truppe. La bozza, simile a quella su cui Mosca ha messo il veto la settimana scorsa in Consiglio di Sicurezza, ha subito negli ultimi giorni numerose modifiche, limando il linguaggio in senso più moderato per ottenere il più ampio consenso possibile. Nel testo non si «condanna» più l’invasione, come inizialmente previsto, ma si «deplora con la massima fermezza l’aggressione della Russia contro l’Ucraina». Si chiede che Mosca «cessi immediatamente l’uso della forza contro l’Ucraina e si astenga da ogni ulteriore minaccia illegale o uso della forza contro qualsiasi Stato membro», e che «ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue forze militari dal territorio ucraino entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti». La risoluzione inoltre «condanna la decisione della Russia di rafforzare la messa in stato di allerta delle sue forze nucleari», un passaggio assente nel testo presentato al consiglio di sicurezza. I paesi che co-sponsorizzano il documento - non legalmente vincolante ma politicamente molto simbolico - sono oltre 90, tra cui l’Italia. Washington e gli alleati occidentali puntano a superare i 100 voti a favore ottenuti in Assemblea Generale nella risoluzione del 2014 contro la Russia per l’annessione della Crimea.

Nel corso del dibattito, l’Occidente e l’ONU hanno accusato il Cremlino di violare l’articolo 2 della carta delle Nazioni Unite che intima ai suoi membri di astenersi dalla minaccia e dal ricorso alla forza per risolvere una crisi, mentre la Russia afferma di esercitare il suo diritto all’autodifesa, previsto dall’articolo 51 della Carta. L’assemblea ha mostrato una maggioranza schiacciante contro l’azione di Mosca, compresi numerosi Paesi africani e dell’America latina. I fari sono puntati sulla Cina, stretta alleata di Mosca.

Qui Mosca

Nel giorno in cui una delegazione russa ha in programma un secondo incontro con la controparte ucraina, Mosca alza i toni dello scontro con l’Occidente. «Una Terza Guerra Mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante», ha avvertito il ministro degli Esteri Serghei Lavrov in un’intervista ad Al Jazeera, evocando la possibilità di un conflitto generalizzato. Non si possono escludere «rischi di scontro» con la Nato, gli fa eco il suo vice Alexander Grushko, aggiungendo che la Russia si aspetta che l’Alleanza atlantica usi il «buon senso». Lavrov si dice anche convinto che sia «impossibile» isolare la Russia, perché «ha molti amici». Ma ammette che la decisione della Germania di bloccare il gasdotto Nord Stream porterà a «danni irreparabili» almeno nelle relazioni tra Russia e Germania.

Le sanzioni continuano a mordere. Per il terzo giorno consecutivo la Borsa di Mosca è rimasta chiusa, mentre il valore di alcuni dei maggiori gruppi industriali russi quotati alla Borsa di Londra si è quasi azzerato. Gazprom, tra gli altri, ha subito un tonfo del 97,2% a 0,021 dollari: il depositary receipt del colosso russo dell’energia valeva 5,58 dollari sul listino londinese venerdì scorso, l’ultimo giorno in cui è rimasta aperta anche la Borsa di Mosca. La banca russa Sberbank, sanzionata da Ue e Usa, ha intanto deciso di lasciare il mercato europeo. Mentre la Dhl sospende le consegne in Russia e Bielorussia.

L’opposizione cerca di organizzarsi per fare sentire la sua protesta contro il conflitto. Alexei Navalny, che sta scontando una condanna a due anni e mezzo di reclusione, ha invitato i russi a organizzare proteste quotidiane. «Alexei Navalny chiede alle persone di uscire e protestare contro la guerra ogni giorno alle 19 e nei fine settimana alle 14» nelle «piazze principali delle vostre città, ovunque voi siate», ha scritto la portavoce Kira Yarmysh.

Qui Parigi

Sale l’attesa per il discorso a reti unificate questa sera di Emmanuel Macron ai francesi, «dedicato alla guerra in Ucraina», come ha annunciato l’Eliseo questa mattina. L’annuncio è giunto non appena concluso un nuovo Consiglio di Difesa all’Eliseo, al quale hanno preso parte i ministri Jean-Yves Le Drian (Esteri), Barbara Pompili (Transizione ecologica), Bruno Le Maire (Economia), Florence Parly (Difesa) e Gérald Darmanin (Interni).

Appena scattata l’offensiva russa, giovedì scorso, il presidente «si era impegnato a tenere informati i francesi sull’evolversi della situazione», ha precisato la presidenza, senza ulteriori commenti. Più tardi, dopo il Consiglio dei ministri, il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha aggiunto che Macron «si esprimerà sulla guerra e sulle azioni condotte a livello europeo e mondiale, ma anche su quello che possiamo attenderci a livello di conseguenze in Europa e in Francia». Si tratterà di un discorso di un quarto d’ora, secondo quanto anticipato. E, rispondendo a diversi giornalisti che chiedevano precisazioni sulla candidatura alle presidenziali di Macron, ancora in sospeso e non ufficializzata, l’Eliseo ha chiarito che il capo dello stato non affronterà il tema della sua partecipazione alle elezioni.

Questo anche se il tempo stringe e a Macron restano appena 2 giorni per confermare la sua discesa in campo (i termini per la candidatura scadono venerdì alle 18). Il dubbio, in realtà, non c’è ma l’attualità ha finora costretto il presidente a rinviare oltre ogni aspettativa l’annuncio.

Qui Londra

Con la guerra in Ucraina sempre più brutale il premier britannico Boris Johson pronuncia le parole più dure possibili contro il presidente russo: Vladimir Putin è un «criminale di guerra» per i bombardamenti indiscriminati compiuti sui civili da parte delle sue forze armate. Il primo ministro ha anche accostato la capitale Kiev sotto assedio a Grozny, la città devastata nel corso delle due guerre cecene, in particolare la seconda conclusasi con la sua completa distruzione. Londra si rende anche disponibile a sostenere un’eventuale accusa contro il leader del Cremlino di fronte a un tribunale internazionale.

Prese di posizione pronunciate a Westminster alla presenza di un ospite d’onore, l’ambasciatore ucraino a Londra, Vadym Prystaiko, accolto con una standing ovation e gli applausi dei deputati. Rivolto a lui, lo Speaker della Camera dei Comuni, Sir Lindsay Hoyle, ha dichiarato: «Di solito non permettiamo applausi in quest’aula, ma in questa occasione l’aula vuole giustamente dimostrare il nostro rispetto e sostegno per il vostro Paese e la sua gente in questo momento molto difficile».

Oltre alle parole si introducono anche nuove misure contro Putin, come una lista di tutte le persone e aziende considerate, in un modo o nell’altro, a lui «associate». A fronte di una richiesta da parte dell’opposizione laburista a fare di più e sanzionare l’oligarca Roman Abramovich e l’ex vicepremier russo Igor Shuvalov, entrambi titolari di proprietà di lusso e interessi a Londra, Johnson ha rivendicato la forza delle sanzioni adottate e sottolineato di non volere né poter additare «singoli individui».

Ma il premier ha anche ribadito l’impegno del Regno a fornire «armi» a Kiev e ad aprire le porte a chi fugge «dal disastro umanitario» che sta emergendo in Ucraina. Situazione che è solo destinata a peggiorare, stando al ministro della Difesa, Ben Wallace, secondo cui Putin userà sempre di più «tattiche di bombardamento a tappeto indiscriminato» contro le città ucraine.

Londra comunque respinge le richieste di imporre una no-fly zone coi jet della Raf (insieme a quelli dei Paesi Nato), avvertendo che può innescare un conflitto a livello europeo e anche ostacolare la capacità delle forze di Kiev nel contrastare l’esercito russo. Mentre la stampa denuncia i «barbari attacchi aerei» e, nel caso del Sun attacca i «macellai di Putin», cresce sempre di più la solidarietà dei britannici nella raccolta degli aiuti per gli ucraini colpiti dalla guerra.

Qui Pechino

I media statali cinesi cavalcano adesso una variegata serie di motivazioni per spiegare l’invasione della Russia a danno dell’Ucraina, mai a carico del Cremlino e sempre a causa di ragioni che spaziano dal «complotto degli Stati Uniti» al comportamento aggressivo di Usa-Nato e fino ad una condotta generale inaccettabile dell’Occidente.

Il Global Times, ad esempio, ha presentato un tweet con uno schemino di prove articolato e corredato di numeri a quantificare i benefici: gli USA stanno beneficiando economicamente della crisi dell’Ucraina; l’export di gas naturale americano verso l’Europa è aumentato; il dollaro per la crisi si è rafforzato; i profitti per il complesso militare-industriale degli Stati Uniti sono in aumento; infine, il commercio Ue-Russia si è interrotto a causa delle sanzioni e quindi ora Bruxelles è più dipendente da Washington.

Per altro verso, invece, i media cinesi in lingua inglese sembrano fornire un resoconto dove compare la parola «guerra», difficilmente non utilizzabile a corredo di immagini della distruzione causata dagli attacchi missilistici russi, dei feriti e dei militari armati.

Il punto cruciale, tuttavia, è quanto questa rappresentazione sia alla fine veicolata anche in cinese sul fronte domestico, visto che quella in inglese è rivolta all’esterno. Virali sui social sono diventate le immagini della colonna lunga 60 km di carri armati russi e di altri veicoli diretta verso la capitale Kiev, insieme al filmato della grande torre televisiva colpita ieri e al personale dei servizi di emergenza ucraini che trasportano i corpi delle vittime uccise nel bombardamento dell’edificio del sede governativa di Kharkiv.

Intanto, a dimostrazione di un clima oggettivamente pesante, oggi su Twitter sono apparse le foto del grande pannello di solidarietà con i colori giallo e azzurro della bandiera ucraina appeso davanti all’ambasciata canadese: è stato imbrattato con una scritta di vernice rossa («fuck Nato»), in uno dei punti più videosorvegliati di Pechino.

Qui Berlino

Berlino corre ai ripari per evitare un’emergenza energetica: il governo tedesco è pronto a investire 1,5 miliardi di euro per i rifornimenti di gas liquido. «I soldi sono già pronti», annuncia un portavoce del ministero dell’Economia di Robert Habeck.

Lo stesso dicastero che, nel giro di poche ore, assicura lo sblocco di una parte delle riserve strategiche del petrolio, con l’obiettivo di calmierare i prezzi sul mercato. La Germania deve ridurre la sua dipendenza dalla Russia, dalla quale importa il 55% del gas: «Ci siamo ridotti abbastanza nell’angolo», ha rimarcato Habeck, criticando implicitamente le scelte fatte in passato.

E proprio il vicecancelliere verde, che ha la delega all’Economia e al Clima, ha sgombrato il campo da ogni tabù: difficile tornare indietro sullo stop delle ultime tre centrali nucleari attive, programmato per quest’anno - anche per ragioni tecniche -, ma un ricorso agli impianti di carbone per garantire l’approvvigionamento energetico non è affatto escluso.

Migliaia di profughi approdano intanto a Berlino e in altre città tedesche: 1.300 ieri sera nella capitale, 5.300 quelli registrati finora dal ministero dell’Interno, e non si forniscono stime preventive sul flusso diretto in Germania. In questo contesto, è forte la partecipazione della società civile, con tante manifestazioni di solidarietà all’Ucraina.

Si apre inoltre un dibattito sui rapporti con la società civile russa. Kirill Petrenko, direttore della Filarmonica di Berlino, ha preso le distanze dalla guerra di Putin, diversamente da Valery Gergiev, licenziato ieri dalla Filarmonica di Monaco, per non averlo fatto.

Su questo argomento c’è stato però un importante richiamo del governo di Scholz: «Arte e cultura, proprio in questo momento, hanno una funzione molto importante per il dialogo con la Russia. E così rimane importate il ruolo degli artisti russi», ha affermato la portavoce Christiane Hoffmann. Il Bundeskanzler ha detto più volte che bisogna distinguere e ha anche ricordato: la guerra l’ha scatenata Putin, non il popolo russo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata