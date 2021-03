E’ la conferma data dal Comando di Stato maggiore congiunto della Corea del Sud, secondo cui il lancio è avvenuto da Hamju, città della provincia di South Hamgyong, alle 7:06 e 7:25 locali (00:06 e 00:25 in Svizzera), in un’operazione vista come un modo per aumentare la pressione sull’amministrazione Usa di Joe Biden che si appresta ad annunciare le politiche sulla Corea del Nord.