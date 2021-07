Seul e Pyongyang «hanno deciso di riprendere i collegamenti tramite le loro linee dirette a partire dalle 10.00 (le 03.00 in Svizzera, ndr)», ha affermato Park Soo-hyun, segretario senior per la comunicazione pubblica dell’Ufficio presidenziale sudcoreano, precisando che sulla svolta pesa l’accordo tra i leader dei due paesi.

Moon e Kim, infatti, si sono scambiati lettere personali in più occasioni da aprile per favorire la ripresa, condividendo le vedute sulle questioni relative all’avanzamento della riconciliazione intercoreana «per recuperare la fiducia reciproca e spingere nuovamente in avanti le relazioni dei due paesi», ha aggiunto Park, nel resoconto della Yonhap.

Moon e Kim ebbero il loro primo incontro nel 2018 a Panmunjom, il villaggio della tregua intercoreana all’interno della Zona demilitarizzata (DMZ), che divide in due la penisola. Successivamente i leader si incontrarono nell’anno per altre due volte, trovando accordi sulla riduzione delle tensioni militari e sulla costruzione della fiducia reciproca.

Gli ultimi sviluppi potrebbero fornire un impulso per avviare il processo di pace coreano attualmente in stallo dell’amministrazione Moon: Seul si è impegnata in una diplomazia attiva per dialogare con il Nord e anche per organizzare il dialogo tra Pyongyang e Washington, soprattutto dopo l’inaugurazione della nuova amministrazione americana sotto il presidente Joe Biden.