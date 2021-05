«La Royal Navy caccia via i pescatori francesi», taglia corto il Sun. «Dopo l’arrivo delle nostre cannoniere a Jersey - rincara sarcastico il Daily Mail - i Francesi eseguono la manovra a loro più familiare: Le Grand Surrender» (La Grande Resa, in franco-inglese). Mentre Metro gioca con le parole titolando, invece di ‘Smash and Grab’ (’toccata e fuga’), «Smash and Crab»: in riferimento ai granchi cui i pescatori francesi mirano nella zona assieme ad aringhe, merluzzi e altro.