Ci sono una giornalista, una principessa, un console e un regime dal quale scappare, quello dei talebani. No, non è una favola. È una storia accaduta realmente, appena pochi giorni fa, a Kabul, la capitale dell’Afghanistan, caduta in mano ai ribelli lo scorso 15 agosto. A raccontarci questa storia è Filippo Rossi, un reporter freelance ticinese, che ha aiutato una collega ed amica, di origini afghane e che chiameremo N. (nome noto alla redazione, ndr.), e la sua famiglia a fuggire dal regime.

Un regime che, come ci spiega Rossi, si distingue in questo momento per una comunicazione confusa circa i propri intenti: «Bisogna fare una premessa quando guardiamo ciò che accade oggi: cioè che non possiamo escludere a priori che la leadership talebana sia realmente aperta ad un governo di tipo inclusivo,...