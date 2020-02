In realtà, i file mandati via mail contengono diverse minacce informatiche (Trojan e worm) in grado di distruggere, bloccare, modificare o copiare i dati degli utenti oltre ad interferire con il funzionamento dei Pc o delle reti dei dispositivi.

Adesso è l’Organizzazione mondiale della sanità a segnalare il problema, precisando che non «chiederà mai a nessuno di accedere per vedere le informazioni di sicurezza, non manderà alcun allegato non richiesto per email, né chiederà di visitare un link diverso da quello del suo sito, tanto meno di dare soldi per proporsi per un lavoro, registrarsi per una conferenza o prenotare un hotel».