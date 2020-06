Il confronto è nato perché Sgarbi non ha voluto abbandonare l’Emiciclo quando gli è stato chiesto e, anzi, si è rivolto con improperi a Carfagna e alla deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi al suono di «vaffanculo», «stronza», «troia» ed altre parole incomprensibili dalle tribune. Carfagna lo ha più volte invitato a uscire. Sgarbi si è invece seduto negli scranni di Fratelli d’Italia prima e poi della Lega. A quel punto quattro commessi lo hanno sollevato di peso, due per le gambe e due per le braccia, e lo hanno portato fuori. «Vergogna, Vergogna!», hanno urlato diversi deputati mentre qualcuno gli diceva «pagliaccio» e Carfagna sottolineava che «ha trasformato quest’Aula in uno show».

«Non è la prima volta che il deputato Sgarbi usa l’Aula di Montecitorio per le sue invettive disonorevoli. Le parole contro i magistrati (chiamati mafiosi, ndr.) sono inaccettabili, inevitabile e giusta la sua espulsione. Solidarietà alla presidente di turno, Mara Carfagna, e alla deputata Giusi Bartolozzi, entrambe oggetto di gravi offese», ha reagito Francesca Businarolo, presidente della Commissione Giustizia della Camera e deputata M5S. Anche il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha espresso, «a nome del Governo, solidarietà» a Bartolozzi e Carfagna.