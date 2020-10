Secondo Sgarbi le misure di confinamento dei positivi asintomatici è «una misura repressiva fascista». «Abbiamo una Italia ristretta, chiusa, fascista» con misure che «non ci sono in Germania, in Svezia o in Albania». «Perché - si è domandato - non si cercano i malati di Epatite C? Il coronavirus è una malattia da cui si guarisce. Occorre individuare i rischi reali e prendere misure necessarie, e non indurre nei cittadini paura di andare da soli nel bosco», o obbligare all'uso della mascherina «che è un'assurdità».