Alcune centinaia di persone, tra migranti e loro sostenitori, che avevano installato tende a Place de la Republique a Parigi per chiedere un posto dove alloggiare, sono state fatte sgombrare ieri sera dalla polizia. Finito lo sgombero, le 2-300 persone - la maggior parte militanti, più gruppi di migranti - si sono mosse verso il centro della città circondate dalla polizia, ha constatato la AFP. Pochi istanti dopo, gli agenti hanno iniziato ad usare lacrimogeni e granate stordenti per far disperdere il gruppo. Secondo la France Presse, un giornalista, che si era qualificato come tale, è stato buttato a terra e colpito con manganelli mentre tentava di filmare la scena.