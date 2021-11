pandemia

Berlino ha definito nuove soglie per far scattare il cosiddetto «2G», che esclude da locali, attività sportive, eventi culturali chi non ha ricevuto la doppia somministrazione: entrerà in vigore sopra il tasso 3 di ospedalizzazione su 100 mila abitanti (quindi quasi dappertutto) e si rafforzerà oltre il tasso 6, prevedendo un obbligo di tampone anche per i vaccinati - Misure simili anche in altre nazioni, tra le quali la Grecia