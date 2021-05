In questi giorni gli incidenti più gravi sono avvenuti a Lod, Jaffa, Akko (S. Giovanni d’Acri) e nel rione di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme est. Hanno in comune l’ingresso organizzato negli ultimi anni in un tessuto urbano prevalentemente arabo di nuclei di ebrei nazionalisti, legati al movimento dei coloni in Cisgiordania. Un’ostilità latente nei loro confronti è adesso esplosa in forma esasperata con sinagoghe date alle fiamme, tentativi di linciaggi di ebrei osservanti e di soldati in divisa. Gli attaccati, in particolare a Lod e a Sheikh Jarrah, hanno chiesto rinforzi ai coloni degli insediamenti dopo essersi resi conto che la polizia non appariva in grado di difenderli. Elementi dell’estrema ebraica sono entrati in azione e nella città di Bat Yam (Tel Aviv) hanno distrutto negozi di proprietà araba e attaccato passanti arabi e giornalisti. Da Lod e da Sheikh Jarrah sono giunte notizie secondo cui facinorosi delle due parti sono già passati dalle sassate e dagli incendi dolosi alle armi da fuoco. Un fenomeno finora sporadico, ma oltremodo allarmante per le autorità.