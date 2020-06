L’anticipazione del lockdown nel Regno Unito di «una settimana» avrebbe potuto «salvare molte vite umane» e ridurre l’attuale pesante bilancio di morti per coronavirus (41.000 ufficiali, il peggiore d’Europa in cifra assoluta) fino «alla metà».

Rispondendo a un’audizione in commissione parlamentare, Ferguson, costretto a dimettersi alcune settimane fa dall’organismo di consulenza scientifica dell’esecutivo (Sage) per aver incontrato l’amante in violazione delle stesse regole del lockdown, ha precisato che i modelli più allarmati su una evoluzione micidiale dell’epidemia furono consegnati ai ministri «9 giorni prima» del 23 marzo.

E che, «guardando le cose in retrospettiva», far scattare il blocco con una settimana di anticipo sarebbe stato «preferibile». Incalzato in merito nella conferenza stampa di giornata a Downing Street, Johnson non è entrato nel dettaglio della ricostruzione, ma si è rifiutato di esprimere rammarico.