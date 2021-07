Come riportato da El Mundo, un’amica del giovane ucciso - che si chiamava Samuel Luiz - ha dichiarato che, mentre veniva aggredito, qualcuno gli ha gridato insulti omofobi. Secondo il racconto della ragazza, lei e la vittima stavano facendo una videochiamata: uno degli aggressori avrebbe confuso le loro intenzioni e avrebbe accusato Samuel di voler riprendere in video lui e altre persone in sua compagnia. In quegli istanti sarebbe partita la tragica aggressione, a cui avrebbero partecipato anche amici del presunto responsabile.

Il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska ha affermato ai media iberici che le indagini degli inquirenti sono in corso e che per adesso non sono ancora stati effettuati arresti legati a questo caso. La polizia, ha aggiunto, non ha escluso per adesso «nessuna ipotesi», per cui rimane in piedi anche quella dell’aggressione omofoba.