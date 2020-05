Shock in Turchia per un dramma familiare. Il calciatore Cevher Toktas è stato arrestato dalle autorità dopo essersi autodenunciato dell'uccisione del figlio Kasim di 5 anni, malato di coronavirus, soffocandolo con un cuscino. Il bimbo era stato messo in quarantena in ospedale insieme al padre. L'uomo, 32 anni, si è rivolto alla polizia nella provincia nordoccidentale di Bursa, dove risiedeva e giocava come difensore per l'Yildirimspor, una squadra dilettantistica.