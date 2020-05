Questa volta nel mirino del governatore sono finiti i runner: «Se vogliamo farci una risata, quando pensiamo a chi va a fare footing non dovete immaginarvi le ragazze toniche della pubblicità, con fuseaux aderenti. Io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età che andavano a correre senza mascherine, con una tuta che arrivava alla caviglia, una seconda tuta alla zuava e sopra anche un pantaloncino». «Questi andrebbero arrestati per oltraggio al pudore», ha sentenziato De Luca.

Qualche settimana fa il governatore aveva parlato anche dei comportamenti irresponsabili durante l’emergenza dovuta al coronavirus. E in un video non aveva usato mezzi termini nei confronti di chi avrebbe voluto festeggiare la laurea: «Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea» diceva il governatore in un video. «Vi mandiamo i carabinieri con il lanciafiamme».