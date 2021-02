Ad Orlando va in scena il Donald Trump show. Inevitabile che l’annuale Conferenza dei conservatori americani (Cpac) si trasformi in uno degli spettacoli a cui l’ex presidente americano ha abituato per anni, con una presenza travolgente sul palco e un tifo da stadio. Uno spettacolo ben studiato, stavolta per marcare il ritorno sulla scena pubblica, la prima volta da quando ha lasciato la Casa Bianca. E il messaggio preparato con accuratezza nelle lunghe giornate a Mar-a-Lago è chiaro: sono tornato e non ho alcuna intenzione di farmi da parte.

I vertici del partito repubblicano sono avvertiti. Così come sono avvertiti Joe Biden e i democratici: «Ho vinto io», è il suo mantra, lungi dall’abbandonare la tesi delle elezioni rubate e dal rinnegare le sue parole prima dell’assalto al Congresso del 6 gennaio. La gran parte della platea del Cpac ha già salutato con diverse ovazioni in questi giorni le tesi complottiste, come quella secondo cui tra i rivoltosi del 6 gennaio scorso c’erano anche antifascisti e attivisti del movimento Black Lives Matter. Quasi ignorate intanto le precauzioni anti-Covid, con fischi e buu rivolti ad Anthony Fauci e la parola ‘freedom’ scandita in sala ogni qual volta dagli altoparlanti arrivava l’invito ad indossare le mascherine.

Così quando il tycoon sale sul palco (il cui design ricorda a molti la runa, un simbolo nazista) il tycoon non può che sentirsi a suo agio, quasi rinato. Ritrova quel clima in cui sa che può dare il meglio di sé, come nei maxi comizi del Make America Great Again, anche perché gioca in casa, in quella Florida divenuta ormai la sua residenza ufficiale. I suoi pasdaran nei giorni precedenti hanno scaldato i motori, preparato il terreno per il rientro. E i repubblicani appaiono ancora una volta ai suoi piedi. Secondo un ultimo sondaggio, il 59% lo vuole ancora leader e il 54% afferma che lo voterebbe comunque se si candidasse nel 2024. Il tradizionale ‘straw poll’ alla fine della kermesse non può che confermare questa tendenza.

The Donald si è convinto che per ora è meglio non sbilanciarsi sulla prossime presidenziali, ma lancia comunque la sfida. E tutti i probabili candidati alle primarie repubblicane sanno che se lui scenderà in campo non ce n’è per nessuno. Con alcuni degli alleati con ambizioni presidenziali pronti a fare un passo indietro, dal senatore Tom Cotton al governatore della Florida Ron De Santis passando per la governatrice del South Dakota Kristi Noem. Degli oppositori, poi, al Cpac, non c’è quasi traccia, con moltissime assenze eccellenti, da Mike Pence a Mitt Romney.

Abbandonata l’idea di creare un terzo partito (almeno per il momento) Trump si concentra nel cementare i repubblicani attorno alla sua figura, indicando intanto un obiettivo più ravvicinato rispetto alle presidenziali: le elezioni di metà mandato nel 2022, in cui i repubblicani possono riconquistare la maggioranza al Senato rendendo Biden una ‘lame duck’, un’anatra zoppa. Per Trump il suo successore è un presidente «terribile», uno che coi suoi primi atti ha già dimostrato di voler svendere l’America.

Mentre lui è già da tempo al lavoro per lanciare la sua New America First Agenda, quella che dovrà essere la piattaforma dei repubblicani che vorranno il suo appoggio.

Ma The Donald ne ha per tutti, pronto a sparare non solo su Biden, i democratici, i ‘traditori’ repubblicani che hanno votato per il suo impeachment e la sua condanna in Congresso, ma anche sui media «nemici del popolo» e sui social che lo hanno prima ostacolato e poi bandito dalle loro piattaforme. Da oggi, chi dava Trump per spacciato dovrà per forza ricredersi.

