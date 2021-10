i colloqui, hanno spiegato, «sono andati bene». Washington ha sbloccato gli aiuti dopo aver chiarito che non rappresentano un riconoscimento formale dell’esecutivo afghano.

Dal canto suo, il ministro degli Esteri ad interim del governo talebano ha assicurato gli Stati Uniti in merito alla lotta al terrorismo: i talebani, ha spiegato il portavoce Suhail Shaheen, sono impegnati affinche il territorio afghano non venga usato dagli estremisti per lanciare attacchi contro altri Paesi.