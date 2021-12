Sì al Green pass, ma prosegue la rivolta Tory

Il premier britannico Boris Johnson durante la (scontata) approvazione alla Camera dei Comuni del piano B di restrizioni anti-COVID per contrastare la variante Omicron ha subito la peggiore «ribellione» di deputati del suo partito conservatore da quando è al n.10 di Downing Street. Un centinaio, secondo le prime stime, hanno votato contro il provvedimento riguardante l’obbligo di green pass (certificato vaccinale) nei grandi eventi al chiuso, contenuto nel pacchetto di misure, ed è stato quindi necessario per il via libera delle restrizioni il sostegno dell’opposizione laburista.

Nel provvedimento per l’introduzione del green pass in Inghilterra i voti a favore sono stati in tutto 369 e quelli contrari 126, di cui 98 da parte dei deputati conservatori secondo la BBC, con una maggioranza quindi di 243, che ha contato anche sul sostegno dei laburisti, annunciato già durante il dibattito odierno.

Questi numeri iniziano a essere piuttosto allarmanti per Johnson che può contare su una maggioranza sulla carta di 80 voti ai Comuni. La rivolta di oggi ha superato numericamente anche quella nel voto del dicembre 2020 per l’introduzione, nel pieno della pandemia, del sistema di allerta anti-COVID basato sui «tier», i 4 livelli di pericolo con annesse restrizioni e lockdown.

I deputati conservatori hanno sì criticato l’introduzione del nuovo pacchetto di misure (comprendente anche l’estensione dell’uso di mascherine al chiuso e il vaccino obbligatorio per il personale sanitario in prima linea negli ospedali inglesi) ma hanno anche colto l’occasione per mostrare il loro malcontento dopo la serie di scandali che hanno riguardato il premier nelle ultime settimane, fra cui quello dei party di Natale organizzati un anno fa dai funzionari a Downing Street in presunta violazione delle allora vigenti misure anti-coronavirus e lo scandalo malcostume (sleaze) con la pessima gestione da parte del premier del caso di Owen Paterson, l’ex ministro dimessosi da deputato Tory dopo che il governo aveva tentato di salvarlo dalla sospensione inflitta per consulenze d’oro dall’organo disciplinare di Westminster.

©CdT.ch - Riproduzione riservata