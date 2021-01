(Aggiornato alle 22.50) - Voto favorevole alla Camera dei deputati degli Stati Uniti che si è espressa poco fa sulll’impeachment contro Donald Trump, diventato così il primo presidente della storia USA ad essere messo in stato d’accusa due volte. L’accusa in questione è quella di incitamento all’insurrezione per aver istigato in un comizio i suoi fan ad assaltare il Congresso e impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden. Assedio che si è poi verificato il 6 gennaio. La speaker della Camera Nancy Pelosi ha dichiarato approvata la mozione grazie al voto di 232 deputati favorevoli, tra cui anche 10 repubblicani. I contrari sono stati 197 e 5 gli astenuti.