Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato con 13 voti a favore e due astenuti (Russia e Cina) una risoluzione sull’Afghanistan in cui si chiede la protezione dei civili e dell’aeroporto di Kabul. Nel testo non è menzionata la «zona di sicurezza» di cui aveva parlato il presidente francese Macron.

Si riafferma invece «l’importanza di sostenere i diritti umani, compresi quelli delle donne», si chiede di rafforzare gli sforzi per fornire assistenza umanitaria, di consentire un’uscita «sicura» dal paese e permettere un accesso sicuro e senza ostacoli alle Nazioni Unite. E che il paese non diventi una base per il terrorismo.