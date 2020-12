Dopo la Svizzera , l’ Italia, il Belgio, la Germania. Lussemburgo, Francia, Croazia e Olanda , anche il Canada, l’Argentina, la Colombia e la Romania hanno sospeso la possibilità di entrare nel Paese dal Regno Unito , annullando tutti i voli, a causa della variante britannica del coronavirus. Lo riportano i media canadesi, citando una circolare del ministero dei Trasporti. L’Arabia Saudita ha sospeso da ieri i voli internazionali e l’accesso attraverso valichi terrestri e porti al proprio territorio per almeno una settimana, a seguito della comparsa della mutazione del coronavirus nel Regno Unito.

Il premier britannico Boris Johnson ha intanto convocato per oggi una riunione del Comitato per le emergenze Cobra sulla nuova variante del coronavirus. Lo riferisce Skynews precisando che il comitato discuterà in particolare della «crisi dei trasporti» causata dalle restrizioni poste da diversi Paesi europei.