Conto che il governatore, a suo dire, non ha mai gestito pur essendo a conoscenza della sua esistenza in quanto già dagli anni ‘70 i genitori «come avveniva in tante famiglie benestanti, gli avevano detto che avevano messo i loro risparmi all’estero e solo alla morte della mamma ha saputo della cifra che gli era stata lasciata in eredità».

Un chiarimento su quel deposito bancario e sulle movimentazioni potrà arrivare dagli estratti conto richiesti con l’istanza di assistenza giudiziaria inoltrata alla magistratura federale a Berna dai pubblici ministeri (pm) Luigi Furno, Carlo Scalas e Paolo Filippini e dall’aggiunto Maurizio Romanelli nell’ambito del nuovo filone di indagine in cui Fontana è indagato per falso in voluntary disclosure e autoriciclaggio.

I pm contano di avere una riposta nel giro di qualche mese anche se non è detto che le autorità svizzere decidano di inviare tutti gli atti richiesti. Nel frattempo, è stata disposta non solo una consulenza sulla firma, ritenuta falsa, della madre per l’avvio del conto del 2005, sul quale il presidente lombardo non era autorizzato a fare operazioni, ma anche un accertamento sulle firme in calce ai moduli proprio del conto del ‘97. Risulta che la madre di Fontana firmò il documento originale e poi il modulo fu scannerizzato e siglato da Fontana in un altro luogo per avere il via libera ad operare.