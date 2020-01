Ani era nato il 5 febbraio del 2005 a Youpugon, un sobborgo della capitale della Costa d’Avorio dove frequentava regolarmente la scuola. Era riuscito a intrufolarsi dentro il carrello di un Boeing dell’Air France, a cui si è aggrappato, partito la lunedì 6 gennaio alle 22.55 da Abidjan e diretto all’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi. Qui è stato ritrovato privo di vita per assideramento: ad alta quota la temperatura è infatti scesa a 50 gradi sotto lo zero in un volo durato in tutto poco meno di 7 ore.