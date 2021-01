Si traduce in un rapporto di 3000 pagine la storia dei maltrattamenti ‘storici’ denunciati in Irlanda fra gli istituti religiosi di suore in cui per decenni vennero recluse tante ragazze madri e i loro figli. Una vicenda su cui molto si è indagato di recente, fino al ritrovamento di fosse comuni come quella di Tuam, nella contea di Galway, e che anche il cinema ha contribuito a svelare in film strazianti come ‘Philomena’.