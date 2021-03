«Sì» da Pechino a una missione dell’ONU nello Xinjiang, «ma senza manipolazioni»

La porta dello Xinjiang «è sempre aperta e accogliamo con favore la visita del commissario per i diritti umani dell’ONU». Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, commentando le dichiarazioni del segretario generale dell’ONU Antonio Guterres sulle trattative con Pechino per una missione «senza restrizioni», ha notato che la Cina ha già invitato il commissario per i diritti umani.