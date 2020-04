Si dimette il ministro dell’Interno turco

In Turchia il ministro dell’Interno Suleyman Solyu si è dimesso dopo le polemiche seguite all’annuncio del coprifuoco che nel weekend ha colto di sorpresa milioni di persone. Solyu, in un tweet, si assume la responsabilità della decisione.

Il coprifuoco è stato annunciato due ore prima che entrasse in vigore, scatenando un’ondata di panico che ha portato a un vero e proprio assalto ai supermercati. Il coprifuoco, della durata di 48 ore, scade alla mezzanotte di oggi.

In Turchia si sono registrati oggi 4.789 nuovi casi di Covid 19 che portano il totale a 56.956 casi. In base ai dati diffusi dal ministro della Salute turco Fahrettin Koca, i morti sono saliti a 1.198, con 97 nuovi decessi oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 35.720 test per un totale di 376.100.